ВВС Индии перейдут на отечественное авиационное биотопливо

Нью-Дели, , 15:22 — REGNUM Военно-воздушным силам Индии разрешили использовать биотопливо отечественного производства. Об этом сообщило индийское новостное издание «Бхаскар» со ссылкой на министерство обороны Индии.

После нескольких месяцев лабораторных тестов и летных испытаний Центр стандартизации и сертификации ВВС одобрил использование отечественного биотоплива на военных самолетах. Указанное горючее производится из семян растения ятрофа, произрастающего в штате Чхаттисгарх. По мнению представителей министерства обороны, этот шаг приблизил Индию к мировым стандартам в сфере использования биотоплива. В настоящее время правительство Индии ведет работу по внедрению соответствующих стандартов в области гражданской авиации.

Сообщается, что первый полет на биотопливе будет осуществлен советским военно-транспортным самолетом Ан-32 на параде в честь Дня республики, который состоится в столице Индии 26 января.