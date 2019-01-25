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ВВС Индии перейдут на отечественное авиационное биотопливо

Политика

Первый полет на биотопливе будет осуществлен военно-транспортным самолетом Ан-32 на параде в честь Дня республики

Нью-Дели, 25 января 2019, 15:22 — REGNUM  Военно-воздушным силам Индии разрешили использовать биотопливо отечественного производства. Об этом сообщило индийское новостное издание «Бхаскар» со ссылкой на министерство обороны Индии.

После нескольких месяцев лабораторных тестов и летных испытаний Центр стандартизации и сертификации ВВС одобрил использование отечественного биотоплива на военных самолетах. Указанное горючее производится из семян растения ятрофа, произрастающего в штате Чхаттисгарх. По мнению представителей министерства обороны, этот шаг приблизил Индию к мировым стандартам в сфере использования биотоплива. В настоящее время правительство Индии ведет работу по внедрению соответствующих стандартов в области гражданской авиации.

Сообщается, что первый полет на биотопливе будет осуществлен советским военно-транспортным самолетом Ан-32 на параде в честь Дня республики, который состоится в столице Индии 26 января.

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Зарубежная хроника
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