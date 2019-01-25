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Индия открыла новую базу ВМС для противостояния Китаю в Индийском океане

Политика

Основной задачей новой военно-морской базы станет наблюдение за китайскими кораблями и подводными лодками, выходящими через Малаккский пролив в Индийский океан

Нью-Дели, 25 января 2019, 13:59 — REGNUM  24 января Индия открыла новую военно-морскую базу в районе Никобарских и Андаманских островов в Индийском океане. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

Новая база, которая находится на удалении 300 км от города Порт-Блэр, станет третьим опорным пунктом для военно-морских и военно-воздушных сил страны в указанном регионе. Сообщается, что основной причиной размещения дополнительной базы на Андаманских и Никобарских островах является обеспокоенность политического и военного руководства Индии растущим присутствием Китая в Индийском океане.

Военные эксперты утверждают, что основной задачей новой базы под названием INS «Кохасса» станет наблюдение за китайскими кораблями и подводными лодками, выходящими через Малаккский пролив в Индийский океан. По словам официального представителя ВМС Д.К. Шармы, INS «Кохасса» оснащена взлетно-посадочной полосой, длина которой впоследствии будет увеличена с 1 км до 3 км. Новая база обладает огромным стратегическим значением в контексте индийско-китайского противостояния в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Зарубежная хроника
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