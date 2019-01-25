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В Индии задержали сторонников ИГ*, планировавших химатаку на Мумбаи

Политика

* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Нью-Дели, 25 января 2019, 16:03 — REGNUM  В индийском штате Махараштра задержали группу сторонников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые планировали осуществить террористическую атаку на Мумбаи с применением химического оружия. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

Глава антитеррористического управления штата Махараштра Атул Кулкарни заявил, что сотрудникам ведомства удалось задержать восемь молодых людей, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Большинство задержанных принадлежат к возрастной категории от 22 до 26 лет, а одному из них только 17 лет. Арестованные называют себя «последователями пророка Мухаммеда». В настоящее время правоохранительные органы пытаются выйти на их вербовщика в «Исламском государстве» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Атул Кулкарни сообщил, что в ходе обыска в домах подозреваемых и местах их собраний были обнаружены химические реагенты, необходимые для создания химического оружия. По мнению экспертов антитеррористического управления Махараштры, задержанные планировали отравить воду на одном из крупных празднований в Мумбаи, например, на Дне республики, который пройдет 26 января.

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Зарубежная хроника
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