Оппозиция Индии: внучка Индиры Ганди поможет одолеть правящую партию

Нью-Дели, , 16:19 — REGNUM Новость о том, что Приянка Ганди Вадра возглавит ведущую оппозиционную партию «Индийский национальный конгресс» (ИНК) в восточном Уттар-Прадеше, всколыхнула политическое пространство Индии. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», деятели оппозиции страны выразили надежду на то, что внучка бывшего премьер-министра Индии Индиры Ганди поможет одержать победу над правящей «Индийской народной партией» («Бхаратия джаната парти» или БДП) на грядущих парламентских выборах.

Лидеры и активисты «Индийского национального конгресса» единогласно поддержали новое назначение. Председатель ИНК и брат Приянки Рахул Ганди заявил, что его сестра является «способным политиком», который сможет «привести партию к победе в штате Уттар-Прадеш». Один из руководителей «Индийского национального конгресса» Камал Натх подчеркнул, что благодаря назначению Приянки Ганди Вадра шансы на победу ИНК на грядущих парламентских выборах возрастут.

Лидеры ключевых партий Индии также поздравили Приянку Ганди Вадра с новой должностью. Бывшая главный министр штата Джамму и Кашмир и глава «Народной демократической партии» Махбуба Муфти заявила, что новый лидер ИНК может стать «ключевым фактором» на предстоящих выборах. Прашант Кишор — вице-президент партии «Джаната дал (объединенная)», состоящей в союзе с правящей «Индийской народной партией» — пожелал Приянке Ганди Вадра удачи на новом посту. Лидеры другого партнера «Индийской народной партии» — ультраправой партии «Шив сена» — заявили, что новый лидер ИНК является «выдающейся личностью», в которой народ видит обаяния и ум Индиры Ганди.

Ранее, 23 января, Приянка Ганди Вадра была назначена генеральным секретарем «Индийского национального конгресса», ответственным за восточный Уттар-Прадеш. Она вела агитационные кампании «Индийского национального конгресса» в данном регионе страны с 1999 года, однако до настоящего времени не занимала никаких официальных постов. Приянка Ганди Вадра пользуется большой популярностью у населения благодаря красноречию и обаянию, а также внешней схожести со своей бабушкой — Индирой Ганди.