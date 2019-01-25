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В Кремле рассказали, просил ли Мадуро помощи у Путина

Политика

Глава Венесуэлы не высказывал просьб ни о военной, ни о финансовой помощи республике

Москва, 25 января 2019, 13:15 — REGNUM  Никаких просьб о помощи в связи с политическим кризисом в стране глава Венесуэлы Николас Мадуро в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным не высказывал. Об этом 25 января заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос о том, просил ли Мадуро Путина о предоставлении военной или финансовой помощи Боливарианской республике в связи с тяжелой политической ситуацией в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро заявил, что развитие политического кризиса в республике было спровоцировано грубым внешним вмешательством.

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Внешняя политика России
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