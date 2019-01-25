Кандидат в президенты Украины Зеленский: «Никакие русские не нападут»

Киев, , 13:15 — REGNUM Сегодня, 25 января, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала бизнесмена и шоумена Владимира Зеленского кандидатом на пост президента Украины.

Зеленский отметил, что тем самым доказал серьезность своего обещания принять участие и победить в президентской гонке.

«У меня сегодня двойной день рождения, во-первых, как у человека, во-вторых, как у политика… После этого дня все люди поймут, что это была не какая-то реклама, что я — человек слова. Я решил, и я это делаю, это не фейк. Я очень серьезно отношусь к нашей стране и жизни каждого человека», — сказал Зеленский.

Он сообщил, что подал в ЦИК свою рамочную предвыборную программу, которая еще дорабатывается.

«По закону нельзя писать больше 12 тыс. знаков… Душа развернулась. Это будет рамочная программа. Мы её полностью доработаем», — уточнил Зеленский.

Политик обратился ко всем гражданам Украины с просьбой принять участие в доработке своей президентской программы.

«Режьте по-живому, дополняйте нашу программу, критикуйте и покажите, какая должна быть программа. В конце мы всех победим и докажем, что мы самые крутые. Это программа страны-мечты, которую мы видим. Мы должны жить в другой стране, но в Украине без коррупции, без коррупционеров, без проблем, в свободной и демократической стране, в нашей целой стране — от Донбасса до Крыма… Мы хотим, чтобы когда-то в Польше появились объявления работы в Украине. Мы хотим презентовать вам другую страну — страну возвращения с реальными зарплатами, с реальными пенсиями, с реальными сроками для коррупционеров», — добавил Зеленский.

Он сообщил, что встречался с послами стран ЕС и представил им свою политическую программу. Зеленский уверен, что после искоренения коррупции на Украину зайдут «западные инвесторы и будет одна из сильнейших армий».

«Будет сильная защита, никакие русские на нас не нападут, как только здесь будут сильные иностранные компании, которые вместе с нами будут защищать нашу территорию», — считает Зеленский.

Как сообщалось, в ночь с 31 декабря на 1 января украинский шоумен Владимир Зеленский официально объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на пост президента Украины. Кроме того, его политическая партия «Слуга народа» примет участие в парламентских выборах.