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Протесты против лидера оппозиции Индии прошли в его избирательном округе

Политика

Демонстранты заявили, что лидер «Индийского национального конгресса» Рахул Ганди «отобрал землю у народа и более не достоин жить в Индии»

Нью-Дели, 25 января 2019, 17:05 — REGNUM  В штате Уттар-Прадеш в Индии прошли протесты против председателя оппозиционного «Индийского национального конгресса» (ИНК) Рахула Ганди в его же избирательном округе Аметхи. Об этом сообщило индийское новостное издание «Джансатта».

Основным требованием митингующих стало возвращение земли, занимаемой благотворительным фондом Раджива Гандиорганизации под управлением лидеров ИНК. Один из демонстрантов, представившийся как Санджай Сингх, заявил, что «Рахул Ганди отобрал землю у народа и более не достоин находиться в Индии, ему стоит уехать обратно в Италию». Напомним, что мать председателя «Индийского национального конгресса» Соня Ганди является итальянкой, из-за чего политические оппоненты не раз называли Рахула Ганди «ненастоящим индийцем».

Ранее, в 2014 году, участок земли площадью в 65,57 акров, принадлежащий местному предприятию Samrat Cycle, был продан на аукционе благотворительному фонду Раджива Ганди. Впоследствии суд признал сделку недействительной и обязал руководство фонда передать землю обратно Samrat Cycle. Тем не менее фонд отказывается исполнить решение суда. Сообщается, что после закрытия Samrat Cycle работники предприятия так и не смогли найти новую работу по профессии.

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Зарубежная хроника
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