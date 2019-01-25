Протесты против лидера оппозиции Индии прошли в его избирательном округе

Нью-Дели, , 17:05 — REGNUM В штате Уттар-Прадеш в Индии прошли протесты против председателя оппозиционного «Индийского национального конгресса» (ИНК) Рахула Ганди в его же избирательном округе Аметхи. Об этом сообщило индийское новостное издание «Джансатта».

Основным требованием митингующих стало возвращение земли, занимаемой благотворительным фондом Раджива Ганди — организации под управлением лидеров ИНК. Один из демонстрантов, представившийся как Санджай Сингх, заявил, что «Рахул Ганди отобрал землю у народа и более не достоин находиться в Индии, ему стоит уехать обратно в Италию». Напомним, что мать председателя «Индийского национального конгресса» Соня Ганди является итальянкой, из-за чего политические оппоненты не раз называли Рахула Ганди «ненастоящим индийцем».

Ранее, в 2014 году, участок земли площадью в 65,57 акров, принадлежащий местному предприятию Samrat Cycle, был продан на аукционе благотворительному фонду Раджива Ганди. Впоследствии суд признал сделку недействительной и обязал руководство фонда передать землю обратно Samrat Cycle. Тем не менее фонд отказывается исполнить решение суда. Сообщается, что после закрытия Samrat Cycle работники предприятия так и не смогли найти новую работу по профессии.