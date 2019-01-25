Демонстранты в индийском штате Ассам требуют отставки правительства

Нью-Дели, , 19:44 — REGNUM В индийском северо-восточном штате Ассам уже более четырех недель не утихают антиправительственные выступления. По сообщению индийского новостного издания «Патрика», демонстранты протестуют против нового закона о гражданстве.

Один из крупнейших митингов прошел в самом большом городе штата Гувахати. Организаторами демонстраций выступили «Всеассамский студенческий союз» и «Комитет борьбы за освобождение крестьян». В протестах приняло участие более 70 местных и федеральных организаций. Участники антиправительственных выступлений заявили, что если власти «пойдут против воли народа», то митингующие свергнут правительство во главе с «Индийской народной партией» («Бхаратия джаната парти» или БДП) сначала в Ассаме, а затем и в столице страны — Нью-Дели.

Свою поддержку демонстрантам выразила и ведущая региональная партия Ассама «Асом гана паришад» («Ассамский народный совет», или АГП). Ранее, 7 января, АГП отозвал поддержку у правящей в Ассаме «Индийской народной партии» в знак протеста против нового закона.

Напомним, что закон о гражданстве позволит пакистанским, афганским и бангладешским беженцам из числа религиозных меньшинств получать гражданство Индии в упрощённом порядке. Законопроект был принят нижней палатой парламента Индии 8 января, однако в последний день зимней сессии парламента 9 января верхняя палата не успела его рассмотреть. Ожидается, что закон о гражданстве будет представлен в верхней палате парламента на краткой «бюджетной сессии» с 31 января по 13 февраля.