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В афганской провинции Фарьяб ликвидирован 61 боевик

Политика

Операция по уничтожению боевиков была проведена Специальными силами Афганистана

Меймене, Афганистан, 25 января 2019, 14:25 — REGNUM  Официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) в результате операции, проведённой Специальными силами Афганистана при активной поддержке с воздуха со стороны сил международной коалиции, был ликвидирован по меньшей мере 61 боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», операция Специальных сил Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Кайазар провинции Фарьяб.

Среди убитых боевиков числятся пять высокопоставленных руководителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в частности заместитель теневого главы группировки в уезде Кайазар и теневой судья группировки в уезде Кайазар.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали эту информацию.

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Зарубежная хроника
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