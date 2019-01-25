Меймене, Афганистан, , 14:25 — REGNUM Официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) в результате операции, проведённой Специальными силами Афганистана при активной поддержке с воздуха со стороны сил международной коалиции, был ликвидирован по меньшей мере 61 боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», операция Специальных сил Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Кайазар провинции Фарьяб.

Среди убитых боевиков числятся пять высокопоставленных руководителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в частности заместитель теневого главы группировки в уезде Кайазар и теневой судья группировки в уезде Кайазар.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали эту информацию.