В афганской провинции Нангархар предотвращена серия терактов

Джелалабад, Афганистан, , 15:55 — REGNUM Официальные представители правительства провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявили, что в результате операции, проведенной Национальным директоратом безопасности Афганистана, была предотвращена серия терактов на территории этого региона.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», Национальный директорат безопасности провёл операцию в столице провинции городе Джелалабад и на территории уезда Шинвар.

По словам официальных представителей правительства провинции Нангархар, в ходе операции было задержано три террориста-смертника, которые планировали организовать серию взрывов в провинции. Одной из их целей было правительственное учреждение в Джелалабаде.

Двое задержанных являются гражданами Пакистана.

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), никак не прокомментировала эту информацию.