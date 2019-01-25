США заверили Афганистан, что частичный вывод сил не скажется на ходе войны

Кабул, , 14:03 — REGNUM Главное исполнительное лицо Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что Соединенные Штаты Америки заверили правительство Афганистана, что частичный вывод войск из страны не скажется ходе боевых действий.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», глава афганского правительства сделал это заявление во время интервью, которое он дал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Абдулла Абдулла сказал, что появившаяся в прошлом месяце информация о возможном выводе пяти тысяч американских военнослужащих из Афганистана вызвала беспокойство в афганском правительстве, которое продолжает вести борьбу против движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), контролирующего обширные районы страны за пределами основных городов.

Глава афганского правительства добавил, что впоследствии официальные лица Америки сообщили Кабулу, что решение еще не принято, и что даже в случае частичного вывода американских войск из страны, США продолжат оказывать поддержку в развитии институтов обороны и безопасности.