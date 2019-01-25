«Два года спустя»: Возобновился транзит туркменской нефти через Россию

Ашхабад, , 12:59 — REGNUM Трейдер «Vitol» возобновил полноценный транзит нефти с туркменских месторождений «Челекен» и «Окарем» в Махачкалу для прокачки в черноморский порт Новороссийск, пишет «Trend».

Как утверждают источники «Reuters», уже с февраля 2019 года объем прокачки должен будет достигнуть 200 тысяч тонн в месяц.

Отмечается, что поставки из Туркмении будут носить долгосрочный характер. Однако, корректировка квартального графика, позволяющая осуществлять транзит нефти через Новороссийск, пока еще не подписана.

Напомним, что транзит нефти с месторождений Туркмении через Россию был прекращен в 2016 году. Причиной тому послужило отсутствие такой необходимости, поскольку вся туркменская нефть направлялась на экспорт через территорию Азербайджана. Также туркменскую сторону не устраивали потери сырья на терминале «Дагнефтепродукта», превышавшие 1,4%.

Отметим, что согласно официальным данным, ежегодно на туркменском месторождении «Челекен» добывается до 2,4 млн тонн нефти, а на месторождении «Окарем» — до 300 тысяч тонн. Всего же на территории Туркмении открыто более 190 нефтяных и газовых месторождений, а запасы углеводородов глубоководных месторождений на Каспии составляют до 12 млрд тонн нефти и свыше 6 трлн кубометров природного газа.