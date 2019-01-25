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Первый открытый гомосексуалист в парламенте Бразилии бежал из страны

Политика

Депутат Джин Уиллис заявил, что противники ЛГБТ-движения угрожают ему расправой

Бразилиа, 25 января 2019, 12:56 — REGNUM  Член Палаты депутатов Бразилии Джин Уиллис, первый открытый гомосексуалист в бразильском парламенте, покинул страну из-за угроз в свой адрес. Об этом пишет газета Folha do Sao Paolo 24 января.

44-летний депутат из Партии социализма и свободы сообщил газете о получении множества угроз, причиной которых является его сексуальная ориентация и взгляды.

По его словам, после победы на президентских выборах в октябре 2018 года представителя правого крыла Жаира Болсонару в стране активизировались противники ЛГБТ-движения. Угрозу своей жизни Уиллис считает реальной, ссылаясь на убийство бразильской защитницы прав человека Мариэль Франку.

Джин Уиллис намерен сдать свой депутатский мандат. Однако пресс-служба парламента сообщила, что подобных официальных заявлений от Уиллиса пока не поступало.

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Сексуальные меньшинства и гомофобия
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