В парламенте Греции пройдет голосование по Преспанскому соглашению

Тирана, , 14:20 — REGNUM Голосование по Преспанскому соглашению, которое должно было пройти в греческом парламенте 24 января, было перенесено ещё на один день. Как сообщили представители председателя парламента Никоса Вуциса, голосование состоится 25 января.

Как передает албанское новостное агентство Balkanweb, причиной задержки стало большое число депутатов, пожелавших выступить с речью перед голосованием.

Согласно условиям соглашения, Республика Македония будет переименована в Республику Северная Македония. Соглашение было ратифицировано македонским парламентом 11 января. Однако для того, чтобы соглашение вступило в силу, необходимо чтобы за него проголосовали как минимум 151 депутат парламента Греческой республики.

Против соглашения выступил министр обороны Греции и лидер партии «Независимые греки» Панос Каменос, который пригрозил уйти в отставку в случае вступления в силу Преспанских соглашений.