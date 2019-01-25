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В США призвали ускорить введение новых санкций против России

Политика

«США не должны отказываться от долга противостоять России»

Вашингтон, 25 января 2019, 12:47 — REGNUM  Соединенные Штаты должны ускорить введение второго пакета ограничительных мер против России в связи с «делом Скрипалей», об этом в своем письме госсекретарю Майку Помпео написал сенатор Боб Менедес, сообщается на сайте сената.

«США не должны отказываться от долга противостоять России вместе с нашими союзниками и в защиту международных норм против химического оружия», — написал Менедес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ выразили уверенность, что санкции, которые ввели и продолжают вводить Соединённые Штаты в отношении России, в ближайшее время не прекратятся, напротив, ожидается их эскалация.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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