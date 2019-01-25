Грузия: Большинство избежало распада

Ирина Инашвили, , 23:58 — REGNUM

Правящая партия «Грузинская мечта» избежала распада, который ей прогнозировал ряд грузинских аналитиков после актуализации вопроса утверждения кандидатов в судьи Верховного суда. О том, что на этот раз противоречия и разногласия внутри партии удалось урегулировать, заявили сами члены партии после окончания первого дня встречи парламентского большинства с председателем партии Бидзиной Иванишвили.

Заседание продолжалось в течение 5 часов и проходило на фоне шумной, хотя и малочисленной акции протеста, подобной тем, что проводили оппозиционно настроенные граждане до президентских выборов 2018 года. Автомобильные сигналы, свист и выкрики не прекращались до тех пор, пока головной офис правящей партии не покинули председатель «Грузинской мечты» и его соратники. Как заявляли сами участники акции, они представляли собой две разные группы пострадавших от правления Иванишвили лиц. Одни называли себя торговцами с «биржи золота» в здании бывшего «Детского мира», сгоревшего два года назад. Другие представлялись как вкладчики финансовой компании «Сакартвело», которые вложили в эту компанию свои деньги, но обещанной прибыли так и не получили, так как владельцы компании деньги растратили, а затем были осуждены на разные сроки лишения свободы. Дольщики ООО «Сакартвело» требуют от правительства «Грузинской мечты» возвращения своих денег.

Участники акции протеста попытались было ворваться в здание головного офиса партии и добиться встречи с Бидзиной Иванишвили и мэром Тбилиси Кахой Каладзе, но мобилизованная у офиса патрульная полиция такие попытки пресекла.

Заседание закончилось, но, как заявили лидеры партии, обсудить все вопросы за один день они не успели, поэтому встреча продолжится 25 января.

Одним из главных вопросов был назван вопрос бессрочного назначения судей на вакантные должности в Верховном суде и развернувшиеся вокруг кандидатов на эти должности споры внутри правящей команды.

Разногласия в «Грузинской мечте» выплеснулись наружу после того, как ушла в отставку председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Эка Беселия. В заявлениях журналистам Беселия связала свое решение с вопросом утверждения будущих судей, некоторые из которых оказались для нее категорически неприемлемыми. Эти же кандидаты вызвали протест у значительной части неправительственного сектора и оппозиции. Протесты со стороны основной оппозиции были странными потому, что кандидаты, против которых выступали лидеры оппозиции, были действующими судьями в период правления партии Михаила Саакашвили, которая сегодня и является главным оппонентом нынешней власти.

На претензии Эки Беселия ответили председатель парламента Ираклий Кобахидзе, другие лидеры большинства, которые считаются «новым составом» правящей партии. Они объяснили, что вопрос отставки Беселии с поста председателя комитета был решен давно, еще в августе прошлого года, так как планировалось перевести ее на должность вице-спикера парламента.

Для большего прояснения ситуации вокруг судей специальное заявление сделал сам Бидзина Иванишвили, который повторил то, что ранее объяснил Ираклий Кобахидзе, подтвердил, что Беселию должны были перевести в спикерат парламента, но заметил, что после ее поступка это решение, скорее всего, будет пересмотрено. Иванишвили расценил действия и заявления Эки Беселии и еще ряда депутатов, выступивших против кандидатов в судьи Верховного суда, как нарушение принципа командности. Из заявления Иванишвили ряд грузинских аналитиков и сделал вывод и предположения, что Беселию могут отчислить и из рядов партии, а вслед за ней — и ее единомышленников. Посему ожидали, что «Грузинская мечта» распадется на две, а то и более отдельных групп.

Эка Беселия в самый разгар событий находилась в заграничной командировке от парламента и обещала по возвращении сделать заявление и пролить свет на многие вопросы. Она действительно дала пресс-конференцию и сделала заявление, но особого света на разногласия и протекающие внутри партии процессы не пролила. Лишь подтвердила то, что было озвучено ранее. А насчет своего возможного исключения из рядов партии сделала неоднозначные отрицательные предположения.

Как заявили депутаты парламентского большинства уже после первого дня совещания, об исключении кого-либо из партии на этой встрече речь не шла. Бидзина Иванишвили, как образно выразился один из депутатов, играл роль модератора, давая возможность всем зафиксировать свою позицию и делая при этом необходимые записи.

Что касается спорных кандидатур, пока, как выяснилось, сторонники и противники списка судей остались при своем мнении, но выразили надежду, что сумеют достичь договоренности.

Как известно, ранее было принято решение о приостановке рассмотрения этого вопроса парламентом, а сами 10 кандидатов на вакантные места в Верховном суде Грузии на фоне разразившегося в правящей команде спора сделали заявление и призвали парламент отказаться от утверждения их кандидатур.

Грузинские независимые аналитики предполагают, что мягкий тон лидера и сама атмосфера встречи парламентского большинства свидетельствуют о стремлении Бидзины Иванишвили сохранить единство в рядах партии и не допустить ее распада.

Тем более, что оппозиция в лице соратников экс-президента Михаила Саакашвили решила вновь перейти в наступление и объявила весной масштабные акции протеста. А сам Саакашвили тем временем за границей продвигает инициированное им движение «Вместе — домой» и проводит встречи с проживающими в разных странах представителями грузинской диаспоры.