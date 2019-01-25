Вышинскому разрешили присутствовать на суде в Киеве

Киев, , 12:46 — REGNUM Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский будет присутствовать на судебном заседании в Киеве, на котором будет рассматриваться вопрос о законности его содержания под стражей, рассказал РИА Новости адвокат журналиста Андрей Доманский.

Таким образом ходатайство Вышинского об участии в судебном заседании было удовлетворено. Жалоба стороны защиты будет рассмотрена 20 марта, добавил адвокат арестованного журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января стало известно, что СКР возбудил дело уголовное дело против главы следственного отдела Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Просняка в связи с незаконным преследованием руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

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