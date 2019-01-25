Пятница, 25 Января 2019 года
13:11:32 МСК

Вышинскому разрешили присутствовать на суде в Киеве

Политика

Жалоба стороны защиты будет рассмотрена 20 марта

Киев, 25 января 2019, 12:46 — REGNUM  Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский будет присутствовать на судебном заседании в Киеве, на котором будет рассматриваться вопрос о законности его содержания под стражей, рассказал РИА Новости адвокат журналиста Андрей Доманский.

Таким образом ходатайство Вышинского об участии в судебном заседании было удовлетворено. Жалоба стороны защиты будет рассмотрена 20 марта, добавил адвокат арестованного журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января стало известно, что СКР возбудил дело уголовное дело против главы следственного отдела Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Просняка в связи с незаконным преследованием руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Читайте также: СКР возбудил дело против сотрудника СБУ из-за давления на Вышинского

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ ждёт реакции международного сообщества на арест Вышинского

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Задержание главы «РИА Новости Украины» Кирилла Вышинского
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить