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Хорватия поддерживает Косово на пути евроинтеграции

Политика

Посол Хорватии заверила Косово в том, что ее страна окажет поддержку Косово по вопросу о либерализации визового режима и вступлении в ЕС

Хорватия поддерживает Косово на пути евроинтеграции
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Евросоюз

Тирана, 25 января 2019, 15:47 — REGNUM  24 января состоялась встреча министра европейской интеграции Косово Дураты Ходжа с Марией Капитанович, послом Хорватии в частично признанной республике. Темой встречи стали отношения между двумя государствами и сотрудничество в сфере евроинтеграции.

Как передает албанское новостное агентство «Telegrafi», Ходжа заявила, что Хорватия является важной союзницей Косово, поддержка которой очень важна для республики в связи с ее планами по вступлению в Европейский Союз. Хорватия делится с Косово своим опытом пребывания в ЕС и оказывает поддержку при проведении реформ. С 2013 года Хорватия является страной-членом ЕС.

Капитанович заявила, что представители Хорватии в Еврокомиссии будут способствовать продвижению достижений Косово в процессе интеграции, а также будут способствовать либерализации визового режима с ЕС для Косово.

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Зарубежная хроника
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