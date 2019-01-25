Большинство европейцев не хотят выхода своих стран из ЕС

Берлин, , 12:45 — REGNUM Приступая к своей избирательной кампании в преддверии европейских выборов, ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) предложила стране покинуть Европейский союз, если Брюссель не осуществит требуемых реформ, пишет испанское издание La Vanguardia. Возможен ли «Дексит», т. е. выход Германии (по-немецки Deutschland) из ЕС? Что думают немцы о принадлежности к Союзу? И есть ли какие-то страны, которые, подобно Великобритании, хотели бы выйти из блока?

Возможность выхода государства из ЕС закреплена в статье 50 Лиссабонского договора. Первым ей воспользовалось Соединенное королевство после референдума 23 июня 2016 года, на котором 52% голосов было отдано в пользу отделения от Евросоюза. Известное как Брексит, это событие произойдет 29 марта, если после почти двух лет переговоров планы премьер-министра Терезы Мэй все же увенчаются успехом.

Европейская команда Fact Checking изучила вопрос, является ли предложение «Альтернативы для Германии» актуальным для немецкого электората. Результаты, показанные La Vanguardia, свидетельствуют о том, что «Дексит» крайне маловероятен. Согласно последним данным проекта «Евробарометр», опубликованным Европейским парламентом в октябре 2018 года, 82% немцев проголосовали бы за Евросоюз, если бы в Германии проходил референдум, аналогичный британскому.

Эту цифру превосходит только процент выступающих за ЕС жителей Швеции (83%), Ирландии и Люксембурга (в обоих странах — по 85%). Фактически во всех государствах — членах Евросоюза количество желающих остаться превосходит количество готовых покинуть блок. Впрочем, в Хорватии, Чехии и Италии соотношение могло бы измениться, если бы все неопределившиеся сделали выбор в пользу ухода. А как проголосовали бы сегодня жители Великобритании? Согласно последнему опросу YouGov, проведенному в стране в январе этого года, 56% выбрали бы ЕС, а 44% предпочли бы Брексит.

Также выяснилось, что жители Германии, экономика которой лидирует в Евросоюзе, входят в число главных приверженцев «европеизма». До 81% немцев верят, что быть частью общеевропейского клуба хорошо, а 72% считают, что к их голосу прислушиваются в Брюсселе. Лишь шведы (90%), датчане (80%) и голландцы (79%) еще больше убеждены в том, что их мнение принимают в расчет.

Ания Скржипек, аналитик фонда FEPS и специалист по ультраправым партиям, так прокомментировала эти данные: «Мне кажется, очень трудно поверить в то, что немцы поддержали бы нечто подобное [т. е. «Дексит»]. Германия принимала участие в создании ЕС и все время помогала ему. Евросоюз — это сообщество с ценностями, гарантия мира и процветания в Европе. Так что по этой и многим другим причинам немцы хотят остаться».

Что касается испанцев, то 72% из них проголосовали бы за то, чтобы продолжить быть частью ЕС. Примерно столько же оценивают пребывание в блоке позитивно, однако всего 38% думают, что их голос слышат в Европе, сообщает La Vanguardia.