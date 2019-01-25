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В албанском городе Кучова открылась воздушная база НАТО

Политика

Глава воздушных сил НАТО прибыл в Тирану, где пять самолетов альянса устроили представление над городом

Тирана, 25 января 2019, 13:46 — REGNUM  24 января исполнилось 10 лет со дня вступления Албании в НАТО. Североатлантический альянс отметил годовщину открытием воздушной базы в городе Кучова. Также над небом албанской столицы Тираны, куда прибыл главнокомандующий воздушных сил НАТО Тод Уолтерс, пролетели на низкой высоте пять самолетов альянса. Об этом сообщает албанское новостное агентство «Аbcnews».

В своей речи Уолтерс заявил, что НАТО будет продолжать совершенствовать военную инфраструктуру страны и оказывать активную поддержку вооруженным силам Албании.

Уолтерса приветствовал глава Генерального штаба вооруженных сил Албании генерал Бардюль Колчаку.

База в Кучове стала первой базой НАТО в Албании и вообще на Западных Балканах. В течении следующих пяти лет альянс планирует вложить в её модернизацию 51 миллион евро. Как сообщает албанское новостное агентство «Аbcnews», Кучова была выбрана НАТО из-за своего стратегически выгодного положения и благоприятных атмосферных условий.

Министр обороны Албании Ольта Джачка заявила, что появление воздушной базы НАТО в Кучове поспособствует укреплению безопасности в регионе.

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Зарубежная хроника
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