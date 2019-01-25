У главы Петербурга спросили о причинах заморозки нового Музея блокады

Санкт-Петербург, , 12:38 — REGNUM Причины заморозки проекта нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» на Смольной набережной пытаются выяснить у врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Соответствующее обращение направил депутат Заксобрания от «Справедливой России» Алексей Ковалев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Заметим, музей собирались строить минимум за 6 млрд рублей по проекту «Студии-44» Никиты Явейна, конкурс прошел с большой помпой еще в сентябре 2017 года, но с этого момента история вперед не продвинулась.

По словам депутата Ковалева, он обратился с вопросом о судьбе нового музея к руководителю администрации губернатора, вице-губернатору Любови Совершаевой.

«В ответ на мой вопрос о возможной коммерческой застройке земельного участка площадью 16 847 кв. метров, планировавшегося под строительство музейно-выставочного комплекса, посвященного фашистской блокаде Ленинграда, она впервые сообщила, что проект музейного комплекса «заморожен» по вашему указанию», — пишет Алексей Ковалев Александру Беглову

Он напоминает, что эта территория по Генплану является зоной общественно-деловой застройки Д, позволяющей возвести на всей площади гигантский торгово-деловой центр, причем в Генплане со всех сторон участок окружен зоной городских скоростных дорог, здесь также планировалась подземная развязка Орловского тоннеля, которая должна была расположиться практически под музеем.

«Органы исполнительной власти Санкт-Петербурга неоднократно отказывали жителям Центрального района в их требованиях вернуть всю территорию в пределах развязки в список зеленых насаждений (ЗНОП), ссылаясь на неизбежность строительства Орловского тоннеля. С вашей стороны отсутствуют законодательные предложения или хотя бы заявления об отказе от строительства Орловского тоннеля либо о возвращении участка в список ЗНОП. На мой взгляд, это означает, что коммерческая застройка участка неизбежна», — предполагает парламентарий.

Ковалев убежден, что с момента заморозки проекта музейного проекта прошло не менее месяца, и все это время в Смольном не проанализировали прежние решения и не рассматривали альтернативные варианты развития музея — не объявлен новый конкурс концепций, не предъявлены сравнительные музейные, архитектурные, экономические, инфраструктурные, градостроительные характеристики альтернативных предложений, нет общественного обсуждения.

В связи с этим Ковалев считает логичным предположить, что «заморозка» не имеет своей целью выбор разумной альтернативы, а направлена на «зачистку» участка» под инвесторов.

Ковалев также утверждает, что подчиненные Беглова игнорируют предложения изменить организационные основы проекта, преобразовав его в проект развития нынешнего Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке, на базе которого можно создать центральный музейно-выставочный комплекс.

«В отсутствие внятной процедуры выбора оптимального по своим характеристикам решения, и при полном отсутствии подготовленных с архитектурной, финансовой и организационной точек зрения альтернатив «заморозка» обернется либо очередным волюнтаристским решением, либо очередным «оледенением» блокадной темы — на сей раз до того времени, когда ни одного живого блокадника уже не останется. Увидят ли хотя бы наши внуки полноценный Музей Ленинградской Блокады? Думаю, при таком способе решения вопроса — нет», — убежден депутат.

Он просит Александра Беглова сообщить, собирается ли он вообще вносить в Заксобрание законопроект о переводе зоны на Смольнинской набережной в статус ЗНОП, предоставить участок инвестору, утвердить план работ по подготовке, общественному обсуждению и рассмотрению альтернативных предложений по развитию Музея блокады. Ковалев также интересуется, есть ли в Смольном готовые предложения по размещению музейных хранилищ, экспозиций, выставочных залов, медиа-центров, научного архива и библиотеки, научных подразделений обновленного Музея обороны и блокады Ленинграда на площади не менее 20 000 кв. метров в соответствии с расчетами 2017 года.

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Напомним, конкурс на проект мемориального комплекса на Смольной набережной был размещен в конце ноября. Согласно документам, опубликованным на портале госзакупок, в тендере решили поучаствовать «Студия 44» Никиты Явейна, которая готова выполнить работы за 328 млн рублей, а также ООО «Строй-Эксперт», которое предложило снизить цену до 325 млн рублей.

Комплекс собирались возвести на средства бюджета Петербурга на стрелке Невы западнее Смольного монастыря. Для музея город должен был предоставить участок площадью 1,73 га. Под музеем на глубине 20 метров должен был располагаться элемент развязки Орловского тоннеля, который призван связать правый и левый берега Невы.

При этом управление ФАС нашло в упомянутом конкурсе нарушения — ограничение доступа к закупке — хоть и сочли, что на саму процедуру закупки это не повлияло. Тем не менее, никаких продвижений в стороны строительства музея с тех пор не случилось.

В сентябре прошлого года генеральный директор «Центра выставочных и музейных проектов» Сергей Важенин заявлял, что на проект потребуется никак не меньше 6 млрд рублей, а не 325 млн, но общую сумму он назвать затруднился, так как на тот моммент не было геологических, геотехнических и экологических изысканий. Важенин также указывал, что идея разместить здание «в петле» Орловского тоннеля серьезно усложнило проект.

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