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В Иране раскритиковали Россию за «бездействие» ПРО во время удара Израиля

Политика

Если бы они сработали правильно, Израиль не смог бы так легко нанести свои удары по Сирии

Тегеран, 25 января 2019, 12:24 — REGNUM  За бездействие ее систем ПРО в Сирии раскритиковал 24 января Россию председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Хешматолла Фалахатпишех, сообщает Al Masdar News.

С таким заявлением он выступил в парламенте страны, подчеркнув, что если бы российские комплексы смогли сработать правильно, то израильские военные никогда с такой легкостью не смогли нанести удар. Фалахатпишех также указал на то, что представленные Израилем данные о результатах удара по Сирии были «значительно завышены».

Напомним, за последние несколько дней ВВС Израиля нанесли ряд авиаударов по объектам военной инфраструктуры в Сирии. Как сообщается, под удары попали иранские военные объекты на территории Сирии, а также объекты сирийской ПВО.

В МИД РФ потребовали от Израиля прекратить произвольно наносить удары ударов по территории суверенного государства Сирии. Российские дипломаты подчеркнули, что арабская республика не должна оставаться «ареной для сведения геополитических счетов».

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Война в Сирии
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