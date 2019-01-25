В Иране раскритиковали Россию за «бездействие» ПРО во время удара Израиля

Тегеран, , 12:24 — REGNUM За бездействие ее систем ПРО в Сирии раскритиковал 24 января Россию председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Хешматолла Фалахатпишех, сообщает Al Masdar News.

С таким заявлением он выступил в парламенте страны, подчеркнув, что если бы российские комплексы смогли сработать правильно, то израильские военные никогда с такой легкостью не смогли нанести удар. Фалахатпишех также указал на то, что представленные Израилем данные о результатах удара по Сирии были «значительно завышены».

Напомним, за последние несколько дней ВВС Израиля нанесли ряд авиаударов по объектам военной инфраструктуры в Сирии. Как сообщается, под удары попали иранские военные объекты на территории Сирии, а также объекты сирийской ПВО.

В МИД РФ потребовали от Израиля прекратить произвольно наносить удары ударов по территории суверенного государства Сирии. Российские дипломаты подчеркнули, что арабская республика не должна оставаться «ареной для сведения геополитических счетов».