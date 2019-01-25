Губернатор Заполярья ждет закона о фейках

Мурманск, , 12:24 — REGNUM Губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила, что приветствует инициативу принятия закона о наказании за распространение заведомо недостоверной информации в интернете.

«Жду с нетерпением принятия закона об ответственности за фейковые новости!», — написала глава региона в своем аккаунте в Twitter.

К этому посту она приложила скриншот статьи одного из региональных информационных ресурсов под заголовком «На замену Марине Ковтун пришлют «варяга».

В статье со ссылкой на неназванный источник во властных структурах сообщается о якобы предстоящем уходе Ковтун с поста губернатора и поиске ее преемника.

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Как сообщало ИА REGNUM, Государственная дума 24 января поддержала в первом чтении два пакета законопроектов. Первый пакет определяет порядок ограничения доступа к интернет-ресурсам, распространяющим информацию, предназначенную для неограниченного круга лиц и выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, еще один пакет предполагает санкции за распространение фейков.

Дискуссию среди депутатов вызвала широкая трактовка предлагаемых норм, предлагаемыми пакетами инициатив.