Генсек ОАГ обвинил Мексику и Уругвай в скрытой лояльности к Мадуро

Вашингтон, , 12:11 — REGNUM Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро осудил государства, предложившие посредничество в установлении диалога между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и оппозицией. Об этом пишет испанская газета ABC.

«Предлагать посредничество, не упоминая о разрыве с узурпацией и диктатурой Мадуро, не осуждая его преступлений — это вставать на сторону нелегитимного правительства», — заявил Альмагро на внеочередном заседании совета ОАГ 24 января.

«Те, кто не хотят содействовать процессу восстановления демократии, не должны ему мешать», — добавил он.

Прежде всего генсек ОАГ имел в виду Мексику и Уругвай, предложивших помощь для начала переговоров между правительством Мадуро оппозиционной Национальной ассамблеей. Эти страны не признали главу Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо новым президентом Венесуэлы, но и не заявили открыто о поддержке Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Венесуэлы Мадуро одобрил предложение Мексики и Уругвая и выразил готовность к переговорам.

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