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Дамаск собирает арабские племена для отпора Турции и США

Политика

Союз с арабскими племенами позволит вернуть Дамаску под свой контроль территорию страны к востоку от реки Евфрат

Дамаск, 25 января 2019, 12:02 — REGNUM  На 25 декабря запланирована важная встреча между сирийским правительством и делегацией арабских племен. Она должна пройти в южной части провинции Ракка. По информации новостного ресурса Al-Masdar News, сирийская правительственная делегация встретится с лидерами различных арабских племен из провинций Ракка, Дейр-эз-Зор, Хасака и Алеппо.

Главой сирийской делегации является директор Главного управления безопасности Сирийской Арабской Республики Али Мамлюк. В состав делегации, которая встретится с сирийским правительством, войдут арабские племена, как лояльные, так и выступающие против поддерживаемых США Сирийских Демократических сил.

Это первая крупная встреча сирийского правительства с арабскими племенами в 2019 году. Аналогичная встреча между правительством и арабскими племенами состоялась прошлым летом, главной темой было противодействие влиянию США на севере Сирии.

Предполагается, что нынешняя встреча будет сосредоточена на возможной турецкой военной операции, которая будет нацелена на районы к востоку от реки Евфрат.

ИА REGNUM ранее сообщало, как одно из арабских племен открыто выступило против присутствия США и Турции в Сирии.

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Война в Сирии
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