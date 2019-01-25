Дамаск собирает арабские племена для отпора Турции и США

Дамаск, , 12:02 — REGNUM На 25 декабря запланирована важная встреча между сирийским правительством и делегацией арабских племен. Она должна пройти в южной части провинции Ракка. По информации новостного ресурса Al-Masdar News, сирийская правительственная делегация встретится с лидерами различных арабских племен из провинций Ракка, Дейр-эз-Зор, Хасака и Алеппо.

Главой сирийской делегации является директор Главного управления безопасности Сирийской Арабской Республики Али Мамлюк. В состав делегации, которая встретится с сирийским правительством, войдут арабские племена, как лояльные, так и выступающие против поддерживаемых США Сирийских Демократических сил.

Это первая крупная встреча сирийского правительства с арабскими племенами в 2019 году. Аналогичная встреча между правительством и арабскими племенами состоялась прошлым летом, главной темой было противодействие влиянию США на севере Сирии.

Предполагается, что нынешняя встреча будет сосредоточена на возможной турецкой военной операции, которая будет нацелена на районы к востоку от реки Евфрат.

ИА REGNUM ранее сообщало, как одно из арабских племен открыто выступило против присутствия США и Турции в Сирии.