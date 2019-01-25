Порошенко в Израиле: кнутом и палкой вон

Марьян Сидорив, , 12:00 — REGNUM

Если поездку Петра Алексеевича Порошенко, пусть и с изрядной натяжкой, можно рассматривать как успех, то результаты «церковных» переговоров президента можно оценить двумя словами: полный провал.

Обязательное условие канонического существования любой новосозданной Церкви — это ее признание со стороны иных «законных» Церквей. Признание автокефальной «Священной Церкви Украины», как ее обозначил в Томосе константинопольский патриарх Варфоломей, для Порошенко крайне необходимо, поскольку это одна из трех основных предвыборных «фишек». Две остальные — «война с Востоком до победного конца» (Армия!) и «повальная украинизация страны» (Мова!) явно проваливаются, поскольку в сознании основной массы избирателей явно преобладают «мир» и «языковая свобода».

Поэтому Порошенко делает все, чтобы поместные православные Церкви признали СЦУ как каноническую «церковь-сестру». Особым успехом для его избирательной кампании было бы признание со стороны хотя бы еще одного из «древних патриархатов», поскольку стамбульский Фанар — это, конечно, много, но это явно «заинтересованное лицо».

«Древних патриархатов» (Церквей основанных непосредственно христовыми Апостолами) еще три: Александрийская, Антиохийская и Иерусалимская. И пока они не спешат признавать украинскую Церковь: кто молчит, кто игнорирует, а кто и откровенно «посылает». Так 9 января предстоятель Кипрской поместной Церкви, архиепископ Хризостом II обьявил, что митрополит Епифаний (глава СЦУ) выступил с предложением посетить Кипр, которое он категорически отверг, подчеркнув, что не упомянул и не будет упоминать его имени в Божественной литургии.

Но Кипр — это авторитетная, но крохотная Церковь, занимающая десятое место в «диптихе» (списке «по чести») канонических автокефальных Церквей.

Самой почтенной в сознании истинно верующих является Иерусалимская Церковь, поскольку именно по камням Иерусалима шел Христос своим Крестным Путем, а первым ее епископом был апостол Иаков, брат Господень.

Встреча с нынешним Патриархом Святаго града Иерусалима и всея́ Палестины, Сирии, Аравии, обонпол Иордана, Каны Галиле́йския и святаго Сиона, Блаженнейшим и Всесвятейшим киром Феофилом (таков официальный титул) скорее всего и была основной целью Украинского президента в Иерусалиме. Но ему было отказано: демонстративно и даже оскорбительно. На встречу с Порошенко иерусалимский патриарх отправил своего секретаря.

Не буду оценивать качество пресс-службы, теленаемников и дипломатов Петра Порошенко, но в истории с иерусалимским патриархом их действия явно бултыхаются между безграмотностью и тайным желанием «слить» своего патрона. Ведь в канун возможной встречи они буквально на голом месте создали два знатных скандала.

Скандал с Тимошенко. В декабре прошлого года пропрезидентскими телеканалами была распространена информация о заявлении экс-президента Ющенко, в котором он обвинял Юлию Тимошенко в том, что она во время встречи с Иерусалимским Патриархом обращалась к нему с просьбой приостановить процесс признания автокефалии украинской Церкви.

Тимошенко хорошо знакома с Феофилом и даже более того: в 2009 году патриарх наградил ее высшей наградой Иерусалимской православной Церкви — орденом Святогробского Братства. В марте 2019-го она действительно была в Иерусалиме и встречалась с Феофилом. Скажу даже более — Юлии, как основному претенденту на президентскую булаву было бы выгодна приостановка Томоса, ведь это вышибало мощный предвыборный козырь из рук действующего президента.

Но «желать» не значит «иметь». Обвинения президентских СМИ опытная волчица политических баталий опровергла веско, грубо и просто до гениальности. 14 декабря ее команда напрямую обратилась к Феофилу III. Разговор получился настолько веселый, что не привести его дословно просто неприлично:

Вопрос: Сейчас некоторые средства массовой информации в Украине распространяют сообщения, якобы за несколько дней перед решением Синода (Константинопольского патриархата) о предоставлении Украинской церкви Томосу об автокефалии Юлия Тимошенко ездила в Иерусалим и просила Вас, патриарха Феофила III, остановить признание Православной церкви Украины…

— Феофил III: Это ерунда. Я не имею к этому никакого отношения. Это очень странно. Я опровергаю это. Мы никогда не обсуждали с ним эти вещи. Это полная ложь. Это ложь, распространенная с использованием моего имени. Те, кто за этим стоят, играют в политические игры ради достижения собственных целей.

Вопрос: Таким образом Ющенко, который также об этом говорил, говорит неправду?

Феофил III: Да. Он лжец. Он врет. Он должен уважать мой статус и то, что я пригласил его в Патриархат.

Хотя Ющенко здесь не при чем, он оказался «в роли болвана в старом польском преферансе». Его спич просто интерпретировали в нужном для себя смысле порошенковские телеканалы «5-й» и «Первый». Поэтому «лжец» в отношении Ющенко неизбежно распространялся и на действующего президента. Мог ли после такого кир Феофил III встречаться с Порошенко? Зато Юлия Владимировна получила прекрасный материал для будущих предвыборных баталий…

Скандал с письмом. В конце декабря прошлого года Феофил III направил в адрес президента Порошенко письмо, в котором содержится призыв использования «всех возможностей для мира» в Украине. И достаточно неожиданно предложил включение экс-президента Виктора Януковича в процесс его достижения.

Украинская дипломатия, в лице посла Украины в Израиле Геннадия Надоленко не нашла ничего лучшего, чем заявить, что все это «фейк чистой воды». Якобы «Иерусалимский Патриарх ничего не писал. Но потом его (письмо) отозвали, и оно никуда не ушло…». Об откровенном противоречии в своей фразе посол, видимо, не задумывался.

Однако уже 16 января Генеральный секретарь секретарь Иерусалимской Патриархии, архиепископ Константинский Аристарх опроверг слова Недоленко, заявив, что никто не отзывал письмо и оно ушло по адресу. Именно Аристарх 21 января встретился с Порошенко в Иерусалиме и не для переговоров, а для того, чтобы демонстративно, «на камеры», передать письмо президенту, которого обманывают его же дипломаты.

Стоит ли удивляться, что патриарх не принял такого президента, зато в тот же день, 21-го, и тоже очень демонстративно принял епископа Арцизского Виктора из Одесской епархии Украинской Православной Церкви (Московского патриархата) и «передал своё первосвятительское благословение верным чадам канонической Украинской Православной Церкви».

И уж не знаю — со зла ли, по дури ли — но медиакоманда Порошенко устроила третий скандал.

Скандал со здоровьем. Целый ряд украинских медиа опубликовали «объяснение» не-встречи президента и патриарха: яко бы Феофил болен и находится в больнице, в тяжелом состоянии. Хотя не так трудно убедиться, что уже утром 22 января «тяжело больной» Феофил III провел службу в часовне Богородицы В Страхе. Отремонтированной в прошлом году на средства не особо законопослушного, но явно богобоязненного одесского миллионера Бориса Кауфмана. Может отсюда такая приязни Феофила к «жемчужине у моря»?

Понятно, что украинским медиа было необходимо как-то объяснить народу, почему патриарх так небрежно пренебрег президентом Порошенко. Но хочется спросить президентских, гм., стратегов и тактиков: «Ребята! Вы понимаете, что архиепископ Аристарх, который так знатно «опустил» вас и вашего шефа, это не только приближенный к патриарху человек (как секретарь), но и качественный специалист в мониторинге информации (как библиотекарь Патриаршей библиотеки)? Вы понимаете, что ваша версия, созданная для «использования внутри страны», в надежде, что «пипл схавает» уже известна Феофилу? Вы понимаете, что после такой медиа-спекуляции его здоровьем вероятность лояльного отношения к Порошенко и его любимому детищу, СЦУ, выше не станет? Вы понимаете, что вы окончательно «провалили Иерусалим»?

Вот уж действительно, прав был великий ЧВС (Черномырдин Виктор Степанович), заявивший когда-то: «Хотели, как лучше, а получилось как всегда».

Киев

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