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МИД Южного Судана просит помощи у международного сообщества

Политика

Некоторые вооруженные группировки, несмотря на подписание мирного соглашения, все еще оказывают сопротивление

Джуба, 25 января 2019, 12:24 — REGNUM  Министр иностранных дел Южного Судана Денг Дау Денг попросил помощи у международного сообщества в финансировании миротворческой операции, которая не начинается уже 4 месяца из-за недостатка средств, сообщает Daily Monitor Uganda.

«Наша просьба в особенности относится к нашим партнерам и дипломатическому сообществу в Джубе, которые могут дать нам поддержку для закрытия пробелов, и тогда мы сможем двинуться дальше», — сказал Денг.

«Если у вас нет ресурсов, то вы не в состоянии двигаться вперед», — добавил Денг.

Гок Моквач, министр финансов, постановил, что Судану необходимо 20 миллионов долларов США для начала операции по рассредоточению воюющих сторон. Однако у правительства есть только 1,6 миллион долларов США.

Напомним, в сентябре 2018 года президентом страны Салва Кииром было подписано мирное соглашение. Военные действия на территории страны почти прекратились, однако остались повстанцы, которые не подписали договор и все еще оказывают сопротивление.

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