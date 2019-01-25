Генпрокуратура разрешила вернуться в РФ пяти бизнесменам из «списка Титова»

Москва, , 11:47 — REGNUM Генеральная прокуратура РФ сняла ограничение на въезд в страну для пяти предпринимателей из списка российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова, сообщает 25 января пресс-служба омбудсмена.

Сообщается, что ограничения сняты для Андрея Маркова (ООО «Новый Век-Агро»), индивидуального предпринимателя Владимира Артюшина (строительство, операции с недвижимостью), Алексея Новичкова (ОАО «Модус»), Алексея Байгушева (ГК «Квартстрой») и Юлии Макуриной (ООО «Афина»).

Вместе с тем в отношении других четырех бизнесменов возможное заключение под стражу признано Генпрокуратурой законным.

Напомним, в феврале прошлого года Борис Титов назвал имена 16 скрывающихся за рубежом российских бизнесменов, пожелавших вернуться на родину. Он пояснил, что предприниматели скрываются от российского правосудия в том числе на Северном Кипре, в Австрии и на Украине.

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