Белый дом готов ввести чрезвычайное положение на границе с Мексикой

Вашингтон, , 11:38 — REGNUM В США опять заговорили о возможном введении чрезвычайного положения на южной границе страны с Мексикой. Соответствующий проект декларации главы Белого дома Дональда Трампа подготовила администрация США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы Белого дома.

Ожидается, что подобные меры позволят получить финансирование строительства стены, на возведении которой настаивает президент США, без одобрения конгресса.

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«Огромное количество иностранцев, которые незаконно въезжают в Соединённые Штаты каждый день, представляет прямую угрозу безопасности нашей страны и создает чрезвычайное положение», — говорится в президентской декларации.

Согласно последнему варианту документа, речь идёт уже о выделении из госбюджета около $7 млрд на возведение пограничной стены. Предполагается, что $681 млн можно привлечь от Министерства финансов, $3,6 млрд — от Министерства обороны, $3 млрд — от фонда инженерных работ Пентагона и ещё $200 млн — из бюджета Министерства внутренней безопасности. В случае введения режима ЧП строительством пограничных укреплений займётся корпус военных инженеров армии США. При этом телеканал отмечает, что если ЧП будет объявлено, его, вероятно, оспорят в суде и в конгрессе.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп настаивает на строительстве стены на границе с Мексикой. По его словам, это позволит снизить уровень преступности на южной границе США и положительно скажется на уровне безопасности в стране. Глава государства заявил, что на строительство заграждения требуется почти 5 млрд долларов. При этом конгрессмены от Демократической партии выступили за выделение из бюджета страны только $1,3 млрд. Это стало главной причиной, по которой Конгресс США не смог принять федеральный бюджет на 2019 финансовый год. За этим последовал третий за 2018 года «шатдаун».

В январе 2019 года глава Белого дома пока отказался вводить режим чрезвычайного положения в США и решил подождать решения конгресса о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. При этом американский лидер не исключил возможности введения режима ЧП в будущем.

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