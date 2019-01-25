Пятница, 25 Января 2019 года
11:34:17 МСК

Выезжающих во Францию граждан РФ предупредили о протестах

Политика

Вероятны столкновения участников акций с правоохранителями

Выезжающих во Францию граждан РФ предупредили о протестах
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Франция

Москва, 25 января 2019, 11:27 — REGNUM  Гражданам России, планирующим посещение Франции, следует иметь ввиду, что 26 января на территории республики состоятся акции «желтых жилетов». Об этом говорится в сообщении Департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

«Франция — 26 января — общенациональные акции протеста сторонников движения «желтые жилеты», — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Отмечается, что в связи с протестами в городах Франции будут приняты повышенные меры безопасности. Также в ДСКЦ обратили внимание на вероятные столкновения участников акций с правоохранителями.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января стало известно, что активисты движения «желтые жилеты» намерены баллотироваться на выборах в Европарламент. Полный список кандидатов будет сформирован уже к середине февраля.

Читайте также: «Желтые жилеты» намерены баллотироваться на выборах в Европарламент — СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Протесты во Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить