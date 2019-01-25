Глава МИД Индонезии призвала СБ ООН поддержать мирный процесс в Колумбии

Нью-Йорк, США, , 11:35 — REGNUM Правительство Индонезии призвало Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) поддержать мирный процесс в Колумбии, сообщает Antaranews.

«Индонезия рада возможности поддержать мирный процесс в Колумбии», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на заседании СБ ООН, в ходе которого обсуждался вопрос развития мирного процесса между правительством Колумбии и Революционными вооруженными силами Колумбии (ФАРК) в штаб-квартире ООН, в Нью-Йорке (США).

Министр иностранных дел Индонезии подчеркнула, что успешное осуществление мирного соглашения между правительством Колумбии и ФАРК во многом зависит от приверженности всех участвующих сторон.

Стремясь поддержать осуществление мирного соглашения, Ретно Марсуди выразила готовность Индонезии сотрудничать с Колумбией и оказать стране поддержку в постконфликтном урегулировании. По словам главы МИД Индонезии, поддержка Совета Безопасности ООН и международного сообщества необходимы, чтобы «мирный процесс в стране шел гладко».

Напомним, подписание мирного соглашения между правительством Колумбии и ФАРК в 2016 году положило конец 50-летнему конфликту в стране и стало историческим событием.