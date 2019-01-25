Страны ОАГ и США больше не намерены вести переговоры с Мадуро

Вашингтон, , 11:27 — REGNUM «Время переговоров с режимом [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро прошло». Об этом заявили государственный секретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро, пишет испанская газета ABC.

На внеочередном заседании совета ОАГ Помпео и Альмагро единодушно объявили, что переговоры с Мадуро отныне нецелесообразны: ему лишь остается уйти в сторону и тем самым «облегчить процесс возвращения Венесуэлы к демократии».

В скоординированном «дипломатическом наступлении» США просит представить 25 января перед Советом Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) аргументы в пользу признания главы оппозиционного парламента Хуана Гуайдо новым президентом Венесуэлы. Это будет вызовом для России и Китая, поддерживающих Мадуро и имеющих право вето в Совете Безопасности.

24 января советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что в отношении Венесуэлы «все варианты на столе». Приоритетное решение для него — «отключить нелегитимный режим Мадуро от источников его дохода».

«Мы говорим с нашими союзниками в Европе и других странах, чтобы продемонстрировать широкую политическую поддержку временного президентства», — сказал Болтон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский союз выразил поддержку оппозиционной Национальной ассамблее Венесуэлы. Россия призвала США отказаться от идеи военного вмешательства во внутренние дела южноамериканской страны, которое может «привести к катастрофе».

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