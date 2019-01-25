29 стран примут участие в военных учениях Cobra Gold в Таиланде

Бангкок, , 11:10 — REGNUM Менее чем через три недели в Таиланде стартуют 38-е международные военные учения Cobra Gold. Они начнутся 12 февраля и завершатся 22 февраля. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

В общей сложности в 2019 году в учениях, которые являются одними из крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе, участие примут военнослужащие 29 стран.

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Так, полноправными участниками станут Таиланд, США, Сингапур, Япония, Индонезия, Южная Корея и Малайзия. Военные из 10 стран: Австралии, Бангладеш, Канады, Франции, Великобритании, Монголии, Непала, Новой Зеландии, Филиппин и Фиджи примут участие в программе команды по многонациональному планированию. Ещё 11 стран выступят в качестве наблюдателей. В их числе, Израиль, Германия, Швеция и Швейцария.

Напомним, в 2018 году самые масштабные за последние годы учения вооруженных сил США и Таиланда Cobra Gold начались 13 февраля в тайской провинции Корат. Участие в них приняли 6,8 тыс. военнослужащих США — почти в два раза больше чем годом ранее. Всего же в них было задействовано свыше 11 тыс. военнослужащих из 29 стран мира.

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Добавим, что в апреле 2018 года на штате Гавайи на острове Форд состоялась конференция по разработке концепции новых военных учений 2019 года. на ней присутствовали военнослужащие из США, Таиланда, Индонезии, Японии, Малайзии, Республики Корея и Сингапура.