Из интернета исчез видеоролик с поющими чиновниками мэрии Новосибирска

Новосибирск, , 10:58 — REGNUM Видеоролик, который подготовили сотрудники мэрии Новосибирска ко дню рождения мэра Анатолия Локтя, удалён из YouTube. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на странице, где он размещался отмечается, что видео недоступно и удалено «пользователем, который его добавил». На странице начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики Новосибирска Анны Терешковой в социальной сети в Facebook видео исчезло автоматически, но пост к нему остался.

https://www.facebook.com/anna.tereshkova.14/posts/2031626466891934

В сети тут же появились насмешливые комментарии:

«Ну и хохма. Стояли бы на своём, раз уж начали лезть на амбразуры».

«Отличная иллюстрация к выражению «когда выветрился хмель из головы».

Однако некоторые новосибирцы это видео заранее сохранили на память и теперь выкладывают его на своих страницах в соцсетях с подписью «что попало в сеть — останется в ней навечно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января 2019 года мэру Новосибирска Анатолию Локтю исполнилось 60 лет. Его подчинённые решили поздравить начальника креативно, разместив в YouTube ролик, где рифмы были наложены на мотив известных советских песен. Но содержание ролика, в котором новосибирские чиновники всячески восхваляют Локтя и даже упоминают мэра Москвы для сравнения, новосибирская публика восприняла весьма неоднозначно. Большинство тех, кто комментировал видеоролик, сошлись в том, что «это материал для закрытого корпоратива».

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