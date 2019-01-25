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В Киеве открыли табличку идеологу украинского национализма

Политика

Многие труды Дмитра Донцова запрещены в России

В Киеве открыли табличку идеологу украинского национализма
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украинские националисты

Киев, 25 января 2019, 10:58 — REGNUM  В Киеве открыли мемориальную доску, посвящённую идеологу украинского национализма Дмитру Донцову, заявил депутат Верховной рады Андрей Ильенко 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Доску установили на фасаде здания, в котором находится информационное агентство «Укринформ».

"Это агентство является наследником Украинского телеграфического агентства, которое создал и возглавил Донцов в 1918 году», — рассказал Ильенко.

Открытие доски прокомментировал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский:

«Труды Донцова способствовали разжиганию ненависти к евреям, русским, полякам, что привело к смерти миллионов невинных людей».

Он также привёл фрагменты текстов, где Донцов обвинял евреев в растлении украинского духа, высмеивании их национальной гордости, патриотизма и героического искусства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве открыли мемориальную доску, посвящённую «атаману» Симону Петлюре, который прославился еврейскими погромами во время Гражданской войны.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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