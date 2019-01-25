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РФ призвала США отказаться от идеи военного вмешательства в дела Венесуэлы

Политика

Это «приведёт к катастрофе»

Москва, 25 января 2019, 10:39 — REGNUM  Реализация военного сценария в Венесуэле, где разгорелся серьёзный политический кризис и была предпринята попытка госпереворота, приведёт к катастрофе. Об этом в эфире американского телеканала CNN заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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Дипломат отметил, что своими действиями в адрес Каракаса США ещё больше способствуют развитию кризиса в Венесуэле.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее чрезвычайный и полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса не исключил военного вторжения США на территорию Венесуэлы. Дипломат заявил, что государственный департамент США действует согласно заранее подготовленному плану и будет «использовать любой, даже самый малый повод для того, чтобы наращивать кризис».

Напомним, 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. В качестве главы государства его признали США, Канада, Грузия, Гватемала и еще ряд стран. В ответ на это избранный президент страны Николас Мадуро разорвал дипотношения с США и дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

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Политический кризис в Венесуэле
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