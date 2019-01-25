Никонов: членство РФ в СЕ является самой дорогой формой мазохизма

Москва, , 10:28 — REGNUM В Госдуме возмущены тем, что за деньги, которые Россия направляет в СЕ, ее же поливают грязью, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

«Членство России в Совете Европы является самой дорогостоящей формой мазохизма. За свои же деньги тебя в ста случаях из ста смешают с грязью и заставят платить ещё больше решениями ЕСПЧ», — отметил в Facebook депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Он возмутился заявлением о том, что «задолженность России перед Советом Европы к настоящему времени составляет около 60 млн евро».

"Нам нечего там делать. Кому должны, мы все прощаем», — подчеркнул Никонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер ЛДПР Владимир Жириновский оценил размер затрат РФ на участие в ПАСЕ, по его данным, клевета ПАСЕ обошлась России в авианосец — «потеряли 4 млрд ерво, это стоимость одного авианосца, если бы он бороздил Мировой океан, нас бы больше уважали».

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