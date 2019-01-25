Главы 19 штатов Венесуэлы продемонстрировали верность Николасу Мадуро

Каракас, , 10:28 — REGNUM 24 января губернаторы 19 из 23 штатов Венесуэлы выразили свою приверженность Конституции и правительству президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Agencia Venezolana de Noticias.

Главы штатов подготовили совместное заявление, зачитанное губернатором Миранды Эктором Родригесом в парке Симона Боливара на авиабазе имени Франсиско де Миранды в Ла-Карлоте.

«Наш призыв к великой венесуэльской семье, к великой латиноамериканской семье, к тем из нас, кто любит родину: объединиться! Нет беспорядкам, насилию, грубости, нарушению законов игры. Мы взываем к рассудку», — сказал Родригес.

Авторы заявления осудили действия, дестабилизирующие обстановку в стране, и вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. США и страны «группы Лимы» признали его новым главой государства. Президент Николас Мадуро выразил готовность к переговорам с оппонентами. На улицах Венесуэлы начались беспорядки.

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