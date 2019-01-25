Решать вопрос передачи Курил нужно только после общероссийского референдума

Якутск, , 10:47 — REGNUM Прежде чем обсуждать вопрос возвращения Курильских островов, Японии необходимо спросить не только мнение населения Курил, но и всех жителей России. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог, преподаватель Якутского института экономики филиала Санкт-Петербургского университета управления и экономики Андрей Данилов.

«К этому вопросу нужно подойти очень серьёзно и провести референдум не только на Курилах, но и всероссийский, раз эта тема очень сильно взбудоражила общество. Узнать, что люди думают об этом. Пусть доведут веские доводы для принятия такого решения до каждого жителя России. Ведь у нас в Конституции это всё народное богатство, по крайней мере, так написано. Надо рассматривать этот вопрос со всех сторон, тем более что, как я понимаю, большинство политических партий и политических сил против этого. Даже многие представители правящей партии, а тем более оппозиции не согласны с таким вариантом развития событий», — подчеркнул политолог.

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Он также отметил, что странным такой шаг был бы и на фоне присоединения Крыма: «Тут присоединили, там — отдали». Учесть, по мнению эксперта, стоит и то, что у России много спорных территорий, и передача Курил может повлечь за собой новые претензии со стороны других стран. Есть и ещё один важный аспект — население Курильских островов.

«Это на школьной карте все так гладко выглядит, а ведь этот вопрос, прежде всего, затрагивает судьбы людей. Каким образом будет происходить их переселение, если произойдёт передача?» — ставит вопрос Андрей Данилов. Ещё одним важным моментом он называет мнение людей, которые отвоёвывали Курилы.

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Не исключает политолог и такой вариант развития событий, что активное обсуждение темы Курил — попытка отвлечь население страны от внутригосударственных проблем — повышения НДС, налогов, цен на бензин и тарифов ЖКХ. Эксперт допускает, что после долгих разговоров о возможности возвращения Японии этих островов руководство страны скажет своё веское «нет», повысив свою популярность среди населения.

«С другой стороны, если исходить из экономической целесообразности, то руководству страны будет выгодно развивать Дальний Восток, при этом отдав острова, которые мы самостоятельно развивать пока не можем. Какие-то деньги будут выделены, появятся финансы на развитие Дальнего Востока, — отметил Андрей Данилов. — Однако в геополитическом плане США тогда ближе продвинутся к границам России, потому что в этом случае мы свои базы убираем, а Япония, как говорится, не имеет фактически своей армии, позволит базироваться американским военным на своей территории. Помимо этой проблемы могут быть ещё и экономические — в части добычи полезных ископаемых и природных ресурсов на Курилах».

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Встреча длилась более трёх часов и, по словам лидеров стран, прошла в позитивном ключе, деловой и конструктивной атмосфере. Во время переговоров стороны подтвердили своё намерение подписать мирный договор.