Премьер-министр Италии: Париж и Берлин насмехаются над ЕС и Италией

Пекин, , 10:12 — REGNUM Германия и Франция насмехаются над Италией и Европейским союзом, заключая соглашение о предоставлении Берлину места постоянного члена Совета Безопасности ООН, заявил 25 января премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением Конте выступил в интервью итальянским СМИ.

«Они думают исключительно о своих национальных интересах», — подчеркнул он.

«Безусловно, наши союзники не могут серьезно считать, что мы будем сидеть молча за столом, где поддерживаются решения, принятые другими», — добавил он.

Напомним, 22 января лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон подписали соглашение, согласно которому приоритетной задачей германо-французской дипломатии, в частности, станет включение Германии в число постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Читайте также: МИД ФРГ назвал основные положения нового договора между Берлином и Парижем