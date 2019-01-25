Платно регистрировать гаджеты по IMEI в России могут начать уже с 2020 года

Москва, , 10:08 — REGNUM В России уже с 1 февраля 2020 года может быть введена платная регистрация по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI) всех устройств, имеющих выход в интернет, — от мобильных телефонов и ноутбуков до счётчиков ЖКХ. С таким предложением выступили в Совфеде.

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Соответствующий законопроект с группой парламентариев разработала первый заместитель главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова, пишет РБК со ссылкой на документ. Внести проект в Госдуму РФ планируется уже в ближайшее время.

По мнению авторов законопроекта, такие меры помогут решить проблему кражи телефонов и предотвратить ввоз контрафактных мобильных устройств.

Зарегистрировать купленные за границей гаджеты граждане РФ смогут самостоятельно на сайте госуслуг. Сделать это нужно будет в течение месяца, иначе устройство заблокируют. Цена услуги не будет превышать 100 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее при обсуждении поправок в закон о связи на заседании временной комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации предполагалось, что регистрация мобильных телефонов может быть введена с 2023 года. Отмечалось, что данные о владельцах телефонов и самих аппаратах будут храниться как в базах данных операторов, так и в общей государственной базе.

Не прошедшие регистрацию, утраченные или похищенные, имеющие неуникальный IMEI, а также те устройства, которым производитель не присвоил IMEI, работать в России не смогут.

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