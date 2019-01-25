Пятница, 25 Января 2019 года
11:04:44 МСК

Талибы* видят позитивные сигналы в переговорах с США

Политика

«Талибан»* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 25 января 2019, 10:15 — REGNUM  Переговоры между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вселяют надежду в боевиков. Об этом сообщает 25 января Al Jazeera со ссылкой на свои источники.

По словам представителей террористической организации, саммит планировался сроком в два дня, тот факт, что он был продлен и продолжается уже больше четырех дней, — есть позитивный сигнал.

Напомним, вооруженные силы США не справляются с экспансией талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако не готовы вводить в Афганистан дополнительные воинские части.

Предметом переговоров Вашингтона с боевиками может быть заключение перемирия и даже введение в правительство страны членов незаконных вооруженных формирований. Тогда Соединенные Штаты могут вывести воинский контингент с территории страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами авиаудара в афганской провинции Гильменд стали 16 гражданских

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить