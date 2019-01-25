Талибы* видят позитивные сигналы в переговорах с США

Кабул, , 10:15 — REGNUM Переговоры между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вселяют надежду в боевиков. Об этом сообщает 25 января Al Jazeera со ссылкой на свои источники.

По словам представителей террористической организации, саммит планировался сроком в два дня, тот факт, что он был продлен и продолжается уже больше четырех дней, — есть позитивный сигнал.

Напомним, вооруженные силы США не справляются с экспансией талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако не готовы вводить в Афганистан дополнительные воинские части.

Предметом переговоров Вашингтона с боевиками может быть заключение перемирия и даже введение в правительство страны членов незаконных вооруженных формирований. Тогда Соединенные Штаты могут вывести воинский контингент с территории страны.

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