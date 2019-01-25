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Глава Нефтеюганска не отстранён от занимаемой должности

Политика

Ему не предъявлено обвинений

Нефтеюганск, Югра, 25 января 2019, 09:53 — REGNUM  Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярёв после обысков силовиков не отстранён от занимаемой должности и продолжает исполнять свои обязанности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 25 января 2019 года в пресс-службе мэрии.

«После проведения оперативных мероприятий представителями силовых структур, администрация города работает в штатном режиме. Главе города Нефтеюганска официально не предъявлено никаких обвинений. Сергей Дегтярев не был отстранен от занимаемой должности и продолжает исполнять обязанности главы города», — говорится в официальном заявлении горадминистрации Нефтеюганска.

Напомним, 24 января в горадминистрации Нефтеюганска прошли обыски с участием сотрудников СКР и ФСБ. К вечеру стало известно о госпитализации главы города по вероятной причине повышения уровня сахара в крови. На время больничного, обязанности мэра третьего по величине города Югры будет исполнять заместитель Андрей Пастухов.

Ранее в СМИ прошла информация о подозрении Сергея Дегтярёва в превышении должностных полномочий и взятке. Правоохранительные органы ситуацию с обысками не комментируют.

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