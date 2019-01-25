Астана изучила опыт проведения конгресса ООН по профилактике преступности

Астана, , 10:01 — REGNUM Казахстан подтвердил готовность провести в республике глобальный конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Об этом заявил заместитель председателя агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции Олжас Бектенов, сообщили 25 января в пресс-службе агентства.

Бектенов принял участие в азиатского-тихоокеанском региональном совещании по подготовке к 14-му Конгрессу ООН, который прошел с 22 по 24 января в Бангкоке. Казахстану было предложено провести конгресс ООН в Астане в 2025 году.

Делегация Казахстана во главе с Бектеновым ознакомилась с вопросами организации и содержательного наполнения предстоящего конгресса ООН. Заместитель главы антикоррупционного ведомства заявил о готовности провести мероприятие в 2025 году на высоком уровне.

Напомним, 14-й конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию состоится 20−27 апреля 2020 года в японском городе Киото. Мероприятия проводится один раз в пять лет.

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