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Project Syndicate: Западу пора отказаться от своих иллюзий в Сирии

Политика

Осуществить смену режима уже не удастся

Дамаск, 25 января 2019, 09:42 — REGNUM  Страны Запада должны отказаться от идеи смены режима в Сирии, пишет бывший Генеральный секретарь ООН Хавьер Солана в статье для портала Project Syndicate.

Автор указывает, что поскольку у Запада нет реалистических альтернатив, ему необходимо признать реальность того, что президент республики Башар Асад будет играть определенную роль в будущем своей страны.

«Очевидно, что чем больше времени и ресурсов затрачено на ошибочный политический курс, такой как смена режима, тем сложнее становится от нее отказываться», — указывает Солана.

«Но иного выбора нет. Запад должен отказаться от своих иллюзий и сесть за переговоров более серьезно — на всех уровнях — о Сирии», — заключает бывший генсек ООН.

Напомним, ранее глава Государственного департамента США Майк Помпео указал на оправданность вывода американских военных из арабской республики в связи с тем, что в стране практически полностью ликвидированы боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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