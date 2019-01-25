Диего Марадона выразил поддержку президенту Венесуэлы Мадуро

Буэнос-Айрес, , 09:39 — REGNUM Звезда мирового футбола Диего Марадона выразил поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, столкнувшемуся с попыткой государственного переворота. 24 января аргентинец опубликовал в Instagram свою фотографию в кепке в цветах национального флага Венесуэлы и написал:

«Я не собираюсь меняться. Сегодня, больше чем когда-либо, я с президентом Николасом Мадуро. В Венесуэле правит народ. Я люблю вас!»

Марадона, признанный одним из лучших футболистов XX века, всегда открыто выражал свою приверженность левому политическому лагерю. На его теле есть татуировки с изображением революционеров Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевары. Марадона знаком со многими крупными политиками Южной Америки.

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