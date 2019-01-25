В Египте нарушены права жителей на свободу слова — правозащитники

Каир, , 09:52 — REGNUM Правозащитная организация Amnesty International заявила, что в Египте наблюдаются беспрецедентные проблемы со свободой слова, сообщает 25 января Al Jazeera.

В заявлении правозащитников отмечается, что в 2018 году власти страны арестовали по меньшей мере 113 человек, пытавшихся высказать свое мнение, не согласное с позицией властей.

«Сегодня опасно открыто критиковать правительство Египта, чем когда-либо в новейшей истории страны», — отметил глава Amnesty International в странах Северной Африки Наджиа Бунаим.

Напомним, в 2014 году к власти в Египте в результате переворота пришли военные во главе с президентом Абделем Фаттахом Ас-Сиси. Армия свергла крайне радикальную власть «Братьев мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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