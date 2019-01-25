В Пекине на парламентской встрече подняли проблему уйгуров

Пекин, , 09:34 — REGNUM В ходе парламентской встречи между представителями КНР и Индонезии в Пекине стороны затронули проблему уйгуров, населяющих Синьцзянский автономный район в Китае, сообщает Antaranews.

Вице-спикер палаты народных представителей Индонезии Агус Херманто заявил, что власти Китая рассматривают проблему мусульманского населения в КНР как политический, а не религиозный вопрос.

«Парламентарии проводят параллель с Западным Папуа в Индонезии. По их мнению, в Синьцзяне жители хотят такой же независимости», — объяснил Агус Херманто.

Представители индонезийской делегации в Пекине также подчеркнули, что «Индонезия уважает и понимает всё это, но вопрос о правах человека должен быть урегулирован».

Напомним, международное сообщество обеспокоено жесткими мерами, применяемыми властями КНР по отношению к уйгурским мусульманам.

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