Вердикт по делу Януковича используют против РФ в международных судах — ГПУ

Киев, , 09:37 — REGNUM Приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу ляжет в основу дел против России в международных судах, заявил прокурор генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Руслан Кравченко, сообщило 24 января информационное агентство «Украинские новости».

«Данный приговор будет положен в основу доказательств и обвинения относительно совершения преступлений против нашего государства…», — рассказал Кравченко.

Он отметил, что прокуратура намерена обжаловать решение суда, поскольку не согласна с решением о невиновности Януковича по статье «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Киеве заочно приговорили беглого президента Украины Виктора Януковича к тринадцати годам тюрьмы. Адвокаты политика считают это событие завершением государственного переворота на Украине и намерены обжаловать приговор в международных инстанциях.

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Напомним, Виктор Янукович сбежал с Украины во второй половине февраля 2014 года. Его оппоненты, захватили власть, и вскоре развязали в Донбассе гражданскую войну, жертвами которой уже стали десятки тысяч человек.