Парламент Казахстана рассмотрит законопроект по вопросам транспорта

Астана, , 09:14 — REGNUM Мажилис парламента Казахстана рассмотрит в первом чтении проект поправок в законодательство по вопросам транспорта, сообщили 25 января в пресс-службе нижней палаты парламента республики.

25 января председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин провел заседание бюро нижней палаты, в рамках которого была составлена повестка предстоящего заседания Мажилиса.

Поправки по вопросам транспорта направлены на формирование благоприятных условий для развития услуг по перевозке пассажиров и багажа. Документ также приводит национальное законодательство в соответствии с требованиями международных договоров.

Депутаты также рассмотрят соглашение Казахстана с Белоруссией о производственных и научно-технических кооперациях оборонных предприятий, а также соглашение о сотрудничестве в рамках ОДКБ по вопросам информационной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2018 года министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек и министр промышленности Белоруссии Виталий Вовк обсудили в Астане вопросы промышленной кооперации.

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